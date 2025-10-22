Опалювальний сезон під загрозою / © iStock

Росія почала систематично завдавати ударів по об’єктах видобутку газу та інфраструктурі теплопостачання України. Через ці загрози ситуація з опаленням цієї зими може стати складною. Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що потрібно робити, щоб мінімізувати наслідки російських атак.

Про це Іван Плачков заявив в ефірі «24 Каналу».

За його словами, регулярні обстріли об’єктів, пов’язаних із теплопостачанням, створюють реальні проблеми.

Ексміністр наголосив, що, попри всі зусилля держави та енергетиків, які не дарма максимально відтягували початок опалювального сезону, громадянам і комунальним службам варто готуватися до найгіршого сценарію.

Українці мають бути готовими до багатоденної відсутності тепла

Плачков попередив, що після російських ударів тепло в містах може зникати на кілька годин, а іноді — на 1-2 доби або навіть тиждень. У такому разі критично важливою є готовність працівників житлово-комунальних господарств (ЖКГ).

«Насамперед це стосується працівників ЖКГ, які обслуговують будинки. Наприклад, настала зима… І ось стається така ситуація. Потрібно негайно злити воду з системи теплопостачання будинків. Важливо, щоб ця вода не замерзала. І труби не почали тріскати», — пояснив ексміністр.

Він підкресливши, що при морозі від - 8 до -12 градусів оперативність дій є життєво необхідною.

Що робити, якщо не буде опалення: рекомендації

Крім комунальних служб, мають максимально підготуватися і самі мешканці. Іван Плачков закликав подбати про:

теплий одяг;

запас ліків та продуктів;

павербанки та альтернативні джерела живлення.

Він також дав пораду, як уникнути найскладнішого періоду після атаки: «Я би порадив знайти друзів, знайомих, родичів в селах чи за містом, де є традиційне опалення. Тоді ви зможете пересидіти цей період, поки енергетики не відновлять теплопостачання».

Таким чином, зима 2025-2026 років вимагатиме від усіх українців максимальної зібраності та завчасної підготовки.

Нагадаємо, раніше депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що на столицю очікує найважча зима від початку війни. Але попри складну ситуацію та зміну стратегії ворожих ударів опалення у Києві ввімкнуть за графіком.