Опалювальний сезон у Харкові: Терехов відповів, коли увімкнуть тепло

Мер Харкова Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що опалення у місті вмикатимуть після відповідного розпорядження Кабміну.

Про це йшлося у коментарі мера Харкова журналістці Новини.LIVE.

За його словами, Харків активно готується до зими, хоча деталі планів поки не розголошуються через безпекові причини.

“Ми будуємо і систему теплопостачання, і опалення. Наразі не можу докладно коментувати ці питання через безпекові обставини — це ви чудово розумієте. Але ми готуємось, маємо свої плани і послідовно їх реалізуємо,” — зазначив Терехов.

Він також наголосив, що легкої зими очікувати не варто, тож місто готується до можливих викликів у складних умовах.

Нагадаємо, напередодні у Харкові, в Шевченківському районі, п’ятеро людей постраждали від БпЛА, серед них хлопці 13 та 15 років.

Тим часом опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Як зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук, решта областей розпочнуть його найближчими днями.