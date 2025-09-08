Узимку Київ і Одеса можуть залишитися без опалення - подробиці

Опалення / © iStock

Україна має достатні запаси палива для опалювального сезону, але найбільшою загрозою залишаються можливі удари Росії по тепловій генерації в окремих містах. Найбільш вразливими є Київ та Одеса.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі агентству Укрінформ.

За його словами, завдяки децентралізованій системі постачання Україна добре захищена в паливному секторі. Країна має доступ до європейських та світових ринків. «В Україні унікальна система, яка абсолютно децентралізована, ми можемо торгувати з коліс і забезпечувати всю Україну і бензином, і дизелем, і всім, що треба. В нас, на щастя, Європа за спиною і є можливість імпортувати практично з будь-звідки. Можемо з Америки привезти, можемо з Близького Сходу привезти», — наголосив експерт.

Водночас Харченко підкреслив, що найскладніша ситуація з електропостачанням може виникнути у великих містах, розташованих далеко від фронту. «На жаль, дійсно є регіони, які є значно більш вразливими, ніж інші. І найбільш вразливі регіони поза межами фронтової смуги — це Одеса і Київ. Це два дуже дефіцитні енергорегіони», — пояснив він.

Експерт назвав теплову генерацію в окремих містах найбільшою загрозою. На його думку, Росія може спробувати залишити міста без тепла взимку. «„Єдина частина енергосистеми, яка мене сьогодні хвилює, — це теплова генерація в окремих містах. Там варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла. А це найбільша небезпека“, — додав Харченко.

Попри всі ризики, аварійні бригади сьогодні працюють швидше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки міжнародній підтримці Україна створила необхідні резерви, щоб пройти зиму без масштабних блекаутів.

