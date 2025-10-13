Опалювальний сезон в Україні скоротили: нові дати

Опалювальний сезон

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке кардинально змінює звичні терміни подачі тепла в оселі українців по всій країні. Постановою № 1267 від 8 жовтня 2025 року уряд встановив нові, жорсткі календарні рамки для опалювального сезону, скасувавши прив’язку до кліматичних умов.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Новий опалювальний період: скорочення на місяць

Згідно з новими правилами, офіційний опалювальний період тепер триватиме виключно з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Ця зміна означає суттєве скорочення сезону. Для порівняння, раніше опалення традиційно вмикали, починаючи з 15 жовтня, а вимикали близько 15 квітня.

Таким чином, українці фактично втрачають цілий місяць опалення:

15 днів восени: тепло не подаватимуть у другій половині жовтня.

15 днів навесні: опалення вимикатимуть вже наприкінці березня, а не в середині квітня.

Відмова від «температурного правила»

Ключова зміна полягає у відмові від прив’язки до температури повітря. Раніше місцева влада могла починати опалювальний сезон, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль опускалася нижче +8°C.

Тепер, незалежно від погоди, все визначатиметься виключно календарем. Нові жорсткі правила внесені до чинних документів, які регулюють постачання газу виробникам тепла, роблячи їх обов’язковими для виконання на всій території країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко попереджав, що у найхолодніші дні зими — наприкінці січня та в лютому — можуть виникнути проблеми з постачанням газу.