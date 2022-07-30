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Опалювальний сезон 2022-2023: в уряді назвали дату початку і вартість газу

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Опалювальний сезон 2022-2023: в уряді назвали дату початку і вартість газу

Фото: УНІАН

Опалювальний сезон 2022-2023 в Україні планують розпочати після 15 жовтня, зважаючи на погодні умови.

Цієї зими ціна на газ для населення не зміниться. Вона становитиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час робочого візиту до Вінниці у суботу, 30 липня.

"Верховна Рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", - сказав міністр.

Чернишов підкреслив, що нормативні показники температури не переглядатимуть. Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив звернутися до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу" для стабільного проходження наступного опалювального сезону. 

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