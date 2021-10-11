Опалювальний сезон під загрозою: на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через ціни на газ

Опалювальний сезон під загрозою: на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через ціни на газ

Для державних установ Закарпаття не можуть закупити газ за бюджетними цінами, що може призвести до зриву опалювального сезону в регіоні.

У Закарпатській області оголосили надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами на осінньо-зимовий період 2021/2022 років. Відповідне рішення ухвалила на засіданні регіональна комісії з питань ТЕБ та НС у понеділок, 11 жовтня.

Також читайте Газова пастка Путіна: як Європа своїми ж руками загнала себе в енергетичний капкан

Як інформує персслужба Закарпатської ОДА, компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити, адже ціна у договорах є значно нижчою за сьогоднішню ринкову.

"Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону становить близько 25 млн м³. Натомість ціна та відсутність постачальника природного газу ставить під загрозу вчасність початку опалювального сезону та безперебійну роботу закладів у осінньо-зимовий період", – зазначив під час засідання комісії голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Тож члени комісії цю ситуацію класифікували, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

"Можливим варіантом виходу із кризової ситуації може стати запровадження гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021-2022 років", - інформують в ОДА.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким, до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати.

Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.

Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій, як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

Як жителі хрущовки у Чорткові Тернопільської області стали платити за газ на третину менше

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання