Опалювальний сезон в Івано-Франківську: коли розпочнеться і хто першочергово отримає тепло

Опалювальний сезон в Івано-Франківську: коли розпочнеться і хто першочергово отримає тепло

Процес запуску опалення може затягнутись, каже мер міста.

В Івано-Франківську опалювальний період поступово почнеться від 18 жовтня. Першочергово тепло планують подати до шкіл і лікарень.

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Про це сьогодні, 12 жовтня повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

"18 жовтня запалає. Є нюанси з системою централізованого опалення – вона зношена, тож очікуємо на прориви. Тож постараємося оперативно розв'язувати ці проблеми. В пріоритеті, звичайно, заклади освіти та лікарні, житловий фонд", - написав він.

Також Марцінків зазначив, що влада міста ухвалили рішення допомагати тим, хто відключився від централізованого опалення і не встиг запустити індивідуальне.

"Таких абонентів багато в районі колишнього СТЕКу. Але будьте готові, що цей процес може дещо затягнутися", - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Закарпатті опинився під загрозою: в області оголосили надзвичайну ситуацію через ціни на газ.

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