Опалювальний сезон в Україні може завершитися раніше: коли і яка причина

Через плюсову температуру опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше - наприкінці березня.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, яке цитує пресслужба "Нафтогазу".

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"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.

Він наголосив, що Україна спокійно пережила зиму, бо засвоїла уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії.

"Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. З першого дня вторгнення росіяни атакують наші електростанції, нафтопереробні заводи та об’єкти інфраструктури. Кожний ракетний удар може вплинути на газопостачання, особливо на півдні та сході країни, де ведуться активні бойові дії. Ми усвідомили, що дешевий газ насправді обійшовся нам дуже дорого: нашою безпекою і незалежністю", - зазначив Чернишов.

Нагадаємо, що українцям почали надходити додаткові квитанції на оплату комунальних послуг щодо газопостачання – так звана третя платіжка за газ.

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