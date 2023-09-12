Опалювальний сезон в Україні: Шмигаль повідомив, чи готова енергосистема

Трохи більше місяця залишилося до початку опалювального сезону.

В Україні триває підготовка енергосистеми до опалювального сезону 2023-2024. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо стану АЕС в Україні, за словами чиновника, відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

"ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності", - повідомив прем’єр.

Майже 80% обладнання ТЕЦ, за словами Шмигаля, відремонтовано. Водночас "інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно".

"ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт. За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Асоціації Українських міст заявили, що опалювальний сезон в Україні під загрозою.

А напередодні стало відомо, що в Україні розробили графіки відключення світла.

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