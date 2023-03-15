Опалювальний сезон в Україні від наступного тижня почне завершуватись

Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Внаслідок цього і опалювальний сезон добігає кінця.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - зауважив він.

Герус додав, що НАК "Нафтогаз України" вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку (без імпорту).

"Разом із тим через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації - електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - написав голова Комітету.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомляв, що в Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити.

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