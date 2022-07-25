Опалювального сезону в Слов’янську не буде, треба думати, як виживати – мер

Мер і голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях заявив, що через війну розпочати опалювальний сезон у місті не вдасться.

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Лях розповів, що наразі у Слов'янську немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. За таких умов, каже мер, розпочати опалювальний сезон не вдасться.

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", — говорить Вадим Лях.

Керівник військової адміністрації певен, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, бо окупанти спробують захопити місто.

За його словами, наразі у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч — діти.

Нагадаємо, що 19 липня окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами будинків опинилися люди (відео, фото).

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