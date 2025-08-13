Опануй ШІ: Google надає 5000 українцям безоплатний доступ до курсів на Coursera

Реклама

Це вже друга хвиля програми, що має на меті допомогти українцям опанувати ключові навички у сфері штучного інтелекту, що є критично важливими для сучасної економіки та майбутнього України. Цей проєкт реалізується Google Україна за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Реєстрація на програму відбувається через десять партнерських організацій. П’ять з них — Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки (KSE), ГО "Дівчата" — вже брали участь у першій хвилі програми . До них приєднуються п’ять нових партнерів — Ресурсний центр ГУРТ, Inscience, Харківський ІТ Кластер, БО “Українська освітня платформа” та ІСАР Єднання.

Як взяти участь у програмі

Реєстрація на другу хвилю вже відкрита з 12 серпня і триватиме до 20 серпня. Відібрані учасники зможуть пройти курси та отримати сертифікати до середини жовтня. Щоб долучитися до програми, потрібно виконати кілька простих кроків:

Реклама

Перейти на сайт програми та обрати одну з десяти партнерських організацій.

Заповнити реєстраційну форму на сайті обраної організації. На цьому етапі реєструватися безпосередньо на платформі Coursera не потрібно.

Очікувати на лист від організації або Coursera з подальшими інструкціями.

Пріоритет під час відбору надаватиметься двом категоріям громадян: ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам, а також жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології для розвитку карʼєри. Учасники, які подавали заявку в першій хвилі, можуть зареєструватися знову, але пріоритету при відборі не матимуть.

До яких курсів від Google можна отримати доступ?

Курс AI Essentials – це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ.

Курс Prompting Essentials навчить вас ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом, формулюючи точні запити. Ви дізнаєтеся, як правильно ставити завдання ШІ, щоб заощадити час, знаходити важливу інформацію та успішно працювати над проєктами.

Кожен з курсів займає менше ніж 10 годин, а також у вас є можливість навчатися онлайн у зручний час. Учасники також отримають офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення та доступ до додаткових вебінарів.

Реклама

Додатково у межах програми буде проведено відкритий вебінар на тему “Як правильно створювати запити для штучного інтелекту”. Вже 26 серпня, о 17:00 усі зацікавлені матимуть змогу почути про основні правила промптингу для отримання бажаних результатів в роботі з генеративним штучним інтелектом та дізнатися чим можуть бути корисними курси Prompting Essentials та AI Essentials на платформі Coursera. Приєднатися можна за посиланням . Додатково реєструватися не потрібно.