Опція "до повного" – знову доступна: одна з АЗС зняла обмеження на продаж дизпалива

Опція "до повного" – знову доступна: одна з АЗС зняла обмеження на продаж дизпалива

Мережа АЗС зняла обмеження на продаж автомобільного пального.

Мережа автозаправних станцій ОККО зняла обмеження продажу пального на одне авто, які ввели 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК, по всій Україні, готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Київ та область, збільшено можливий об’єм заправки 92 та 95 бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", - йдеться у повідомленні.

Розрахуватись за пальне можна а як готівкою, так і банківськими картками, за умови відсутності технічних несправностей системи.

Нагадаємо, Байден зазначив, що в разі продовження агресії Путіна, американцям доведеться більше платити за бензин.