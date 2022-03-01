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Опція "до повного" – знову доступна: одна з АЗС зняла обмеження на продаж дизпалива

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Опція "до повного" – знову доступна: одна з АЗС зняла обмеження на продаж дизпалива

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Мережа АЗС зняла обмеження на продаж автомобільного пального.

Мережа автозаправних станцій ОККО зняла обмеження продажу пального на одне авто, які ввели 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook. 

"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК, по всій Україні, готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Київ та область, збільшено можливий об’єм заправки 92 та 95 бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", - йдеться у повідомленні. 

Розрахуватись за пальне можна а як готівкою, так і банківськими картками, за умови відсутності технічних несправностей системи.

Нагадаємо, Байден зазначив, що в разі продовження агресії Путіна, американцям доведеться більше платити за бензин.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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