Операція "Бариня": у ГУР розповіли про долю завербованого російського лейтенанта Алфьорова

У ГУР МО прокоментували операцію "Бариня", під час якої 11 окупантів здалися у полон, і розповіли про долю завербованого російського офіцера Данила Алфьорова.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За словами Юсова, ГУР мало майже всю інформацію про Алфьорова. Однак в РФ у нього залишилися мати та брат, тож представник української розвідки не надав усіх деталей щодо особи завербованого росіянина.

Як повідомив Юсов, Алфьоров – людина з критичним мисленням, не був уражений російською пропагандою і "одразу зрозумів", що дії очільника РФ Володимира Путіна та кремлівської верхівки є злочинними, що і дозволило в подальшому успішно реалізувати операцію "Бариня".

Також стало відомо, що Алфьоров не просто вирішив здатися у полон, а захотів залишитися в Україні та долучитися до її захисту від агресії Росії.

За словами Юсова, така можливість в росіянина буде.

Зазначимо, що Алфьоров переконав 11 російських військових здатися у полон. Вони скористалися програмою "Хочу жить".

Частина цих полонених хоче повернутися до Росії і чекає на обмін.

Нагадаємо, що раніше ГУР МО успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова, а той переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

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