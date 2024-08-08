Операція ГУР на Тендрівській косі: у ЗСУ розповіли про її важливість та завдання

Проведена операція - свідчення того, що в Криму є потужна українська агентура.

Українські розвідники виконали низку таємних завдань на Тендрівській косі, що в Херсонській області. Операцій спрямовані на довгострокову перспективу.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

"Було заявлено, що там виконали низку таємних завдань... Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там розташовані, і удари по аеродромах", - наголосив він.

За словами Тимочка, такі операції вимагають ретельної попередньої розвідки. Зокрема, саме це свідчить про наявність потужної агентурної мережі України в Криму.

"Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі "плями" у російській системі контролю за морем", - наголосив представник ЗСУ.

Як повідомлялося, спецпризначенці ГУР розгромили російські укріплення на Тендрівській косі. Зокрема, знищено ворожу броньовану техніку, включаючи МТ-ЛБ та комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

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