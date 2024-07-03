Операція "Колосок": як десять "женців" намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною (відео)

У прикордонній зоні між Україною та Угорщиною розгорнулася незвична сцена, яка більше нагадувала епізод з комедійного фільму, ніж реальну спробу нелегального перетину кордону.

Десятеро чоловіків спробували прокрастися до Угорщини через пшеничне поле. За це вони заплатили від 7 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє ДПСУ.

Однак, замість обіцяної свободи на території Євросоюзу, вони отримали лише коротку "екскурсію" пшеничним полем.

Прикордонники виявили групу посеред поля, де "женці" явно виділялися серед золотистих колосків. Двоє з затриманих навіть спробували втекти, можливо, сподіваючись загубитися серед пшениці, але їхня спроба виявилася такою ж невдалою, як і сама "операція".

Десяток українських "женців" намагалися втекти до Угорщини через пшеничне поле: відео

Нагадаємо, у горах Закарпаття затримали чотирьох молодиків, серед яких був росіянин. Зупинили їх прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.

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