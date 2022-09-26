Операція "могилізація": в Рязані мобілізований з криками "не хочу на війну" намагався себе спалити (відео)

В Росії тривають протести проти примусової мобілізації.
Чоловіки палять військкомати, стріляють у начальників призивної комісії, тікають за кордон і навіть намагаються себе спалити.
Про це повідомляють у Мережі.
У Росії невдоволення мобілізацією набирає обертів. У Рязані на автовокзалі чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".
Потерпілого забрали до лікарні з опіками.
У коментарях користувачі зазначили, що якщо чоловік хотів щось спалити, то краще б спалив військкомат.
Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.
Читайте також:
- Початок великого полювання: в Росії партизани оголосили мобілізацію і закликають підпалювати військкомати
- "Україна перемагає, Путін визнав провал" - голова Міноборони Британії про часткову мобілізацію в РФ
- "Бермудський трикутник з утилізації росіян": Данілов прокоментував оголошену Путіним мобілізацію