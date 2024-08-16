Операція ЗСУ на Курщині: підсумки 10 днів наступу від Коваленка

Триває 10-й день операції, яку наші бійці розпочали в Курській області. Вже можна підбити короткі підсумки.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Станом на 16 серпня:

під контролем ЗСУ понад 1100 квадратних кілометрів Курської області;

під контролем ЗСУ основна прикордонна логістика, як дорожня, так і залізнична (плече підвезення для РОВ (російські окупаційні війська – ред.) значно погіршилося);

у полоні ЗСУ більш ніж 2500 російських військових;

командування армії РФ розпочало процес стягування до Курської області підрозділів з інших напрямків;

"Наразі це незначна кількість, щоб не обвалити ту чи іншу ділянку фронту, але для стабілізації ЛБЗ (лінії бойового зіткнення – ред.) у Курській області цього недостатньо. А це означає – послаблювати продовжать, і ефект себе виявить на одному з напрямків протягом найближчих двох тижнів", – зазначає оглядач.

командування РФ для посилення курського угруповання продовжило перекидати до регіону строковиків;

"На 10-й день курської операції РОВ так і не можуть стабілізувати ЛБЗ, яка постійно змінюється і вносить плутанину в управління російських підрозділів", – додав Коваленко.

основна логістика підвезення підкріплень перебуває або під частковим, або повним вогневим контролем ЗСУ.

Раніше мешканка Курщини розповіла, що в Тьоткіно просто-таки "страшний суд". Люди живуть у гаражах, жодної гуманітарної допомоги їм не надають.

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