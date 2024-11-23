Операція на Курщині, Трамп та переговори з Путіним: усі заяви Зеленського на міжнародній конференції

Сьогодні, 23 листопада, відбулась 3-я міжнародна конференція з продовольчої безпеки Grain from Ukrain ("Зерно з України"), на якій був присутній Президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування з журналістами він розповів про хід операції у Курській області РФ, про реформи в управлінських підходах в українській армії, висловився щодо результатів G-20 та ударів новими російськими ракетами, а також про політику Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні та можливість переговорів з Путіним.

ТСН зібрало основні тези Президента України Зеленського.

Армія РФ намагатиметься вибити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа

Кремлівський диктатор Володимир Путін поставив завдання своїм генералам вибити українські війська з Курщини до 20 січня 2025 року, тобто до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — зазначив президент.

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Він зауважив, що сам факт проведення Курської операції ЗСУ показав неспроможність Російської Федерації захистити свої власні території. Насамперед через те, що всі свої сили Кремль відправив вбивати українців та окуповувати територію сусідньої держави.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Він [Путін — ред.] хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас. І йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", — сказав Зеленський.

"Генерали повинні бути в окопах"

Водночас Президент заявив, що генерали українські генерали повинні бути в окопах разом із солдатами. Тож зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають зокрема зменшення бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", – зауважив президент.

За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців.

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід на систему "корпус-бригада", яку вони пропонують сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", – зазначив гарант.

Зеленський про результати G-20 та удари новими ракетами

Володимир Зеленський вважає, що саміт G20, який 18-19 листопада відбувався у Бразилії, пройшов з дуже слабкою підтримкою України.

“Бразилія під час [саміту] G20 не показала свій голос щодо агресії Путіна і Росії. Звучало не гучно. І ця слабкість дає можливість Путіну під час таких глобальних заходів, коли "Велика двадцятка" засідає, бити новими ракетами після того, як Шольц дзвонить до нього, а він демонструє удар іншою ракетою, іншу ескалацію. Я вважаю, що якщо є сильні заяви, сильні дзвінки, сильні кроки, то Путін не буде себе так поводити”, – заявив український лідер.

Чого Україна очікує від Трампа

Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Проте, спочатку необхідно дізнатись, які пропозиції є у новообраного президента США Дональда Трампа щодо її завершення.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні", – сказав Зеленський. Також читайте План завершення війни в Україні: Зеленський сказав, чого очікує від Трампа Він додав, що після цього, ймовірно, Україна матиме план щодо завершення війни з Росією.

Коли будуть можливими переговори з Путіним

Водночас український президент вважає, що пропонувати Україні розпочинати переговори з Путіним сьогодні – це просто затягувати час. Він вважає, щоб примусити президента РФ сісти за стіл переговорів для припинення війни, потрібна консолідована позиція сильних країн усього світу.

“Країнам треба діяти спільно. В тому числі країнам Африканського континенту, Азії, Сполученим Штатам, Бразилії. Треба приймати позицію, щоб поставити Путіна на місце, щоб він хотів сісти за стіл переговорів для закінчення війни, а не для того, щоб поставити свої нові умови”, – наголосив Зеленський.

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За словами президента, пропонувати Україні розпочинати переговори з Путіним сьогодні — це просто затягувати час.

“Росія не хоче миру. Вона хоче, щоб хтось попросив закінчити війну”, – сказав він.

Зеленський зазначив, що у Кремлі говорять про готовність вести переговори з новою адміністрацією США, але водночас відкривають шлях до Третьої світової війни, залучаючи до бойових дій проти України понад 11 тисяч північнокорейських військових.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю, під час якого заявив про початок Третьої світової війни, розповів про можливий прорив Росії на фронті, а також сучасні технології у бойових діях.