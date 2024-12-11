Операція проти “квиткової мафії” в “Укрзалізниці”: кому оголошено підозру

Члени злочинної організації, до якої належали співробітники “Укрзалізниці”, заробляли мільйони на квитках.

Правоохоронці викрили членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення “Укрзалізниці”. Наразі вручено 10 підозр.

Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що організував “бізнес на квитках” голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії “Пасажирська компанія”, залучивши до неї заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що члени цієї “квиткової мафії” систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця.

“Реалізовували їх за ціною у 300-500 євро за квиток при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава, у 3700 гривень. Гроші пасажири платили “на руки” начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку”, - уточнили в прокуратурі.

Окрім того, слідчі встановили, що до запровадження “Укрзалізницею” системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки для подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.

За такими схемами продавали квитки на потяги №67/68 Київ-Варшава, №19/20 "Київ-Хелм", №119/120 "Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро", №23/24 "Київ-Хелм", №89/90 "Київ-Перемишль", №351/352 "Київ-Кишинів", а також інші потяги міжнародного сполучення.

За попередніми підрахунками, внаслідок необлікованого продажу квитків АТ “Укрзалізниця” втратила понад 73 млн гривень прибутку.

Залежно від ролі в злочинних схемах, дії підозрюваних кваліфіковані:

за ч. 1, 2 та 3 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

за ч. 1 та 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що у середу, 11 грудня, правоохоронці проводили слідчі дії спрямовані проти діяльності організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках.

Нагадаємо, видання ВВС Україна з посиланням на власні джерела в "Укрзалізниці" повідомило про затримання одного з високопоставлених працівників цієї державної компанії на прізвисько "Дєд".

Читайте також: