Операція "Раїса Іванівна": з Авдіївки евакуювали вчительку та її кішку (зворушливі фото)

Жінка довго відмовлялася покидати Авдіївку, та все ж волонтерам вдалося вмовити її евакуюватися.

Нещодавно у Мережі поширили відео та розповіли історію вчительки української мови з Авдіївки, яка разом з кішкою Машею стояли на балконі своєї геть зруйнованої окупантами квартири.

Раїса Іванівна Костричко довго не хотіла покидати рідний дім, попри те, що Авдіївка перетворилася на справжнє пекло. Тут вона 30 років викладала українську мову в одній зі шкіл міста.

Раїса Іванівна на балконі свого зруйнованого будинку / Фото: Facebook/Муса Магомедов

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Та все ж волонтерам вдалося вмовити її евакуюватися. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов.

"На жаль, крім домашнього улюбленця у неї нікого немає. Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла і ось… у нас все вийшло. Велика подяка Геннадію Юдіну і "Білим янголам", директору Авдіївської лікарні Віталію Ситнику за те, що змогли вмовити вчительку виїхати та евакуювати її", – зазначив Магомедов.

Жінку вдалося вмовити виїхати з Авдіївки / Фото: Facebook/Муса Магомедов

За його словами, зараз Раїса Іванівна перебуває в безпеці і декілька днів відпочине у тимчасовому шелтері.

Тепер вона перебуває в безпеці / Фото: Facebook/Муса Магомедов

"Але подальше її місце перебування ще доведеться знайти, чим наразі всі ми і займаємося", – додав нардеп.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Снаряд ЗНІС ПІВ КВАРТИРИ, а їхати - зась! Життя в АВДІЇВЦІ очима місцевих. КАДРИ не для всіх

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

За інформацією голови Авдіївської міської військової адміністрації, в Авдіївці станом на 29 жовтня досі залишалося 1589 цивільних людей.

Раніше повідомлялося, що за час наступу російської армії під Авдіївкою, від 10 жовтня, окупанти зазнали величезних втрат – 6500 осіб.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

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