"Операція тривала 4 хв 30 секунд": ЗСУ "евакуювали" ворожу БМП з-під носа окупантів (відео)

Українські захисники викрали ворожу БМП, яка стояла в трохи більше ніж за 200 метрів від позицій окупантів.

Для цього розробили справжню "спецоперацію".

Відео виклали в Мережі.

Бійці розповідають, що помітили ворожу БМП, яка так і вабила, щоб її забрали українські військовослужбовці. Окупанти залишили її за 280 метрів від своїх позицій.

"Розвідка доповіла, що є машина, яка кошмарить наші позиції, вона стоїть у досить цікавому місці, і якщо добряче піднатужитися, то можна її звідти смиконути. Розробили план на папері. Спочатку пішла розвідка і потрапила під мінометний обстріл, бо окупанти там пристріляли позиції. Далі відпрацювали всю операцію з "евакуації" цієї техніки. Вона тривала 4 хвилини 30 секунд", - розповів один із бійців.

Техніку підлагодять, і вона буде служити на потреби українських захисників.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по російський окупантах, які на двох броньованих автомобілях "Тигр" зупинилися перепочити.

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