Операція в Курській області: скільки часу треба РФ, щоб вибити ЗСУ

Для витіснення ЗСУ з Курської області росіянам знадобиться від пів року до року. Ворожі війська намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Пів року – найоптимістичніші прогнози. Люди, які уважно стежать за ситуацією в Курській області та її розвитком, називають терміни до року. Це за цілого комплексу необхідних умов. Насамперед за передислокації достатньої кількості боєздатних підрозділів", – пояснив експерт.

Зараз військове командування РФ стягує до Курської області найбільш боєздатні підрозділи з усіх ділянок фронту в Україні, а також проводить передислокацію таких підрозділів з тилових районів країни, зокрема з Калінінградської області.

Втім, ситуація для росіян складна. Вони намагаються контратакувати, але в тилу в угруповання Сил оборони України на Курщині – інженерно-фортифікаційні споруди, зведені самими росіянами. Це дві лінії ешелонованої оборони. Крім того, українські військові проводять маневровий характер бойових дій – як наступальний, так і оборонний.

"Плюс варто враховувати ландшафт. Курська область – лісиста. Відповідно діяльність українських розвідувально-диверсійних груп зводить нанівець можливості російської армії, здійснення ними логістичних складників для підтримки матеріально-технічного забезпечення своїх підрозділів", – розповів Снєгирьов.

Також експерт зауважив, що Сили оборони України наразі проводять успішний характер наступу фактично в тилу російського угруповання, яке намагається витіснити українські підрозділи в Суджанському та Коренівському районах.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, ЗСУ розширили свій плацдарм і просуваються далі в Курській області. Минулої доби вони продовжили штурм Глушківського району.

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