Операція в Курській області: скільки РФ потрібно сил, аби вибити ЗСУ

Агресорці Росії не вистачає 32 тисяч військових, щоб витіснити українські Збройні сили з Курської області.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Того угруповання — 32 тисячі (армія РФ - Ред.) не вистачає, вже росіяни збільшують його до 40 тисяч. Це ж і є одним із завдань Курської операції - переманювання, виманювання сил противника", - висловився експерт.

За його словами, українські військові на Курщині не перебувають у класичній позиційній обороні, а постійно рухаються.

"Ця швидкість маневру, ухвалення рішень постійно застає росіян зненацька. От раз за разом вони терплять невдачі. Вони дуже сподівалися, що ми видихнемося, що у нас не вистачить сил триматися вже понад місяць. Але натомість угруповання успішно виконує свої завдання і постійно йде просування, виманювання сил противника", - пояснив Кузан.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський назвав головну мету Курської операції. Зокрема, завдяки прориву на територію РФ вдалося сповільнити просування росіян на Донеччині.

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