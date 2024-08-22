Операція в Курській області відкрила новий сценарій війни: експерт про результати наступу

Наступ ЗСУ в Курській області вносить додаткові варіації в перебіг війни. Адже українська армія вдарила там, де противник не очікував. Ця операція була нестандартним ходом та асиметричною дією щодо РФ.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий оглядач Денис Попович.

З його слів, українські війська зруйнували міф про те, що кордони Російської Федерації недоторканні, а в разі їх порушення Москва може завдати удару, зокрема із застосуванням ядерної зброї. Цього не сталося, - наголосив експерт.

"Це відразу ж відкрило для нас новий сценарій: зміцнення переговорної позиції, створення обмінного фонду людей, створення обмінного фонду територій, перехоплення ініціативи на певних ділянках фронту Курської області, розхитування ситуації всередині РФ, сіяння сумнівів з приводу функціональності російської влади, оскільки вперше армія іноземної держави вдерлася на територію РФ", - висловився Попович.

Бойові дії на території РФ мають ще одне практичне значення - це створення буферної зони, щоб зменшити обстріли Сумської області зі ствольної артилерії.

"Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме, уся наївна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру", - наголошує Денис Попович.

Як повідомлялося, The Times пише про те, що диктатор РФ Володимир Путін відчайдушно шукає визнання після серйозного удару від Курської операції. Після того, як українські війська здійснили зухвалий транскордонний рейд і захопили чималу територію регіону президент почав "спонтанно" виходити назустріч натовпу прихильників.

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