Операція в Курській області: WSJ дізналася, чи допомагали США Україні під час наступу

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена не хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію РФ. Тому Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії. Втім, ЗСУ під час "прориву" використовували американську бронетехніку для наступу.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого посадовця Сполучених Штатів.

У Білому домі заявляють, що їм нічого не було відомо про українську атаку на РФ до її початку. Крім того, Вашингтон заборонив використовувати надані ракети великої дальності ATACMS для ударів по території країни-агресорки. Втім, ЗСУ використовували поставлену американську бронетехніку типу Bradley і Stryker усередині Росії, користуючись розширеними можливостями, які Білий дім надав Україні для відповіді на наступ росіян на Харків у травні.

Зазначається, що деякі українські військові, які дислокувалися біля російського кордону, не знали про плани майбутньої операції на Курщині, повідомляє WSJ із посиланням на інтерв’ю з десятками залучених українських солдатів. Прорив кордону очолювали 80 та 82 десантно-штурмові бригади, що є одними з найпотужніших підрозділів, що оснащені американською бронетехнікою Stryker та німецькою Marder.

Видання пише, що західна техніка виявилася обмеженою в застосуванні на полі бою на сході та півдні України. Адже там через щільну замінованість землі та БпЛА маневрова війна майже неможлива. Втім, в Курській області українські механізовані війська рухалися майже без опору. За кілька годин ЗСУ просунулися на кілометри вглиб Росії, проїжджаючи повз міста та села, а не атакуючи їх.

З українського боку кордону бійці відправляли ударні безпілотники, аби атакувати бліндажі, техніку, укріплення та солдатів окупаційної армії. За словами одного з операторів БпЛА, штурмові війська просувалися так швидко, що було важко за ними встигати.

Своєю чергою, в Москві спочатку покладалися на військову авіацію, щоб уповільнити українське просування. Тим часом Україна намагалася протистояти загрозі планувальних бомб, атакуючи аеродроми, з яких злітають російські військові літаки. У перші дні операції Україна було атаковано військовий аеродром у Липецькій області, яка межує з Курською. Військові експерти називають бій, який вели українські сили, ближнім і глибоким водночас.

Щоб уникнути послаблення лінії фронту, Україна направила до РФ значну кількість військ із резервних сил, які створювала за підтримки Заходу для проведення операцій наприкінці цього року та 2025-го. У відповідь Росія вивела з України кілька нечисленних бригад загальною чисельністю до 5 тис. військових. Одна бригада була з Донецької області, що є основним напрямком нинішнього наступу Росії, але інші були з менш важливих районів. Автори WSJ зауважують, що російському керівництву, ймовірно, доведеться вивести більше військ з України, якщо вона хоче повернути територію.

Як повідомлялося, у New York Times дізналися цікаві подробиці того, як готувався наступ на Курську область.Зазначається, що про операцію було відомо лише кільком людям. Офіцери дізналися про наступ за три дні його початку, а рядові – лише за добу.

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