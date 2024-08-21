Операція в Курській області: як наступ змінив позицію України і чи можливий обмін територій

"Прорив" кордону РФ та успішна операція українських Збройних сил на території Курської області змінили погляди західних чиновників щодо України. Зокрема, на право Києва використання коштів та ресурсів, щоб зупинити Росію.

Про це в інтерв'ю "Главред" розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Реакція наших західних партнерів на Курську операцію є позитивною. Жодна країна не висловилася проти неї, ніхто не назвав її неправомірною та не сказав, що Україна порушує міжнародне право, і що цього робити не потрібно", - наголосив він.

Як приклад, Огризко згадав заяву голови оборонного комітету Бундестагу Маркуса Фабера. За його словами, якщо Німеччина передала Україні танки, то це вже українські танки, і саме командування ЗСУ може використати цю техніку так, як вважає за потрібне.

"Це ще не останній крок у зміні позиції Заходу. Останнім кроком, я впевнений, буде дозвіл використовувати західну далекобійну зброю з військових та інфраструктурних об'єктів країни-агресорки, щоб убезпечити населення України від нападів з території Росії. Цей шлях ще не пройдено до кінця", - наголосив дипломат.

Події у Курській області, переконаний Огризко, свідчать про розуміння Заходу того, що для знищення режиму диктатора РФ Володимира Путіна, потрібно допомогти його перемогти. Якщо операція ЗСУ й надалі просуватиметься успішно, то це принесе військову і зовнішньополітичну вигоду.

За словами експерта, наразі говорити про обмін Курської області не доречно, бо бойові дії тривають. Йтися про це може тільки після припинення активних боїв. Це стосується і переговорів з РФ в цілому.

"Я не прогнозую початку переговорного процесу доти, доки Сили оборони України не знищать окупантів на українській землі. Навряд чи хтось із українських політиків захоче покрити себе ганьбою та погодитись на якісь територіальні поступки Росії", - пояснив Володимир Огризко.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що наступ в Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ. Нібито вже цього місяця Київ і Москва мали відправити делегації до столиці Катару - Дохи - для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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