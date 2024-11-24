Операція в Курській області: яку кількість території втратили ЗСУ

Путіну дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію.

Україна втратила понад 40% території в Курській області Росії, яку вона захопила під час раптового вторгнення в серпні. Це сталося через значне посилення контратак із боку російських військ.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

Путіну важливо витіснити українські війська з Курщини

Зазначається, що Росія перекинула в Курську область 59 000 військовослужбовців після початку успішної операції ЗСУ.

"У кращому разі ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів (531 квадратну милю), зараз, звісно, ​​ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Наразі ми контролюємо близько 800 квадратних кілометрів (309 квадратних миль). Ми будемо утримувати цю територію доти, доки це буде виправдано з військової точки зору", - сказало джерело.

За допомогою наступу на Курськ Київ прагнув зупинити російські атаки на сході та північному сході України, змусити Росію відвести війська, які поступово просувалися на схід, та надати Києву додаткові важелі впливу на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Проте російські війська продовжують наступ у Донецькій області на сході України. Президент Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, основними цілями президента Росії Володимира Путіна є окупація всього Донбасу, який складається з Донецької та Луганської областей, та витіснення українських військ із Курської області.

"Для Путіна найголовніше — витіснити нас із Курської області. Я впевнений, що він хоче витіснити нас до 20 січня (інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США - ред)", — заявив Зеленський ЗМІ.

Як зазначило джерело в українському Генштабі, близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців прибули до Курської області на підтримку Росії, але основна частина їхніх сил ще завершує підготовку.

Нагадаємо, увечері в суботу, 23 листопада, у Курській області Росії пролунали потужні вибухи.

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