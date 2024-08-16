Операція ЗСУ в Курській області: польський експерт описав невтішну долю Путіна і пояснив, до чого тут Китай

Заступник директора Інституту міжнародних відносин і публічної політики Університету Яна Кохановського в Кельцах і колумніст “Dziennik Gazeta Prawna”, доктор Вітольд Сокала заявив, що Китай після операції України в Курській області може розробляти план із заміни Путіна.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польський експерт переконаний, що операція ЗСУ в Курській області дуже сильно вдарила по іміджу російської влади і самого Путіна. Він зазначив, що росіяни, ймовірно, намагатимуться повернути території, проте тепер на це підуть місяці.

Він також додав, що стежив за реакцією обурених росіян, які тривалий час не звертали уваги на війну в Україні, а тепер і самі змушені тікати з зони бойових дій. Вітольд Сокала каже, що це "вплинуло на імідж російської влади, яка нібито бореться з Заходом, але гарантує безпеку росіянам".

Експерт-міжнародник з Польщі зазначає, що тепер ситуацією в Кремлі може скористатися Китай.

"Чим слабшим стає рубль, тим більше зростає влада китайців, переважно у східних регіонах, але не лише тому, що вони мають тверду валюту – аргумент, який розуміють у кожному куточку Росії. Вони також єдині, хто сьогодні може гарантувати безпеку чиновницького і військового апарату в Росії. Влада Путіна більше не гарантуватиме цю безпеку. А державні службовці та губернатори служили режиму в Росії лише тому, що вірили в його виконавців. Вони просто припинили вірити, тому що цей режим виявився неефективним", – оцінює фахівець з міжнародних відносин.

Вітольд Сокала не відкидає того факту, що Китаю може мати план заміни Путіна.

"Зараз вони шукають нового гаранта безпеки, і це Китай. І я зовсім не здивуюся, якщо китайці вже мають план заміни Путіна на "нову модель". Не одразу, тому що вони почали з обміну векторами лояльності серед губернаторів і чиновників. І вони побудували або будують собі канал "дружнього спілкування" з армійським генералітетом. Вони прагнуть змусити весь чиновницький апарат – ту машину, яка реально керує Росією, – визнати, що Китай є кращим гарантом безперервності їхньої влади й безпеки, ніж Кремль. Це саме те, з чим доводиться стикатися Путіну, який після українського наступу стрімко втрачає довіру як народу, так і офіційного апарату", – каже доктор Сокала.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував операцію ЗСУ в Курській області.

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