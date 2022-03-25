Операція ЗСУ у порту Бердянська змінила оперативну обстановку у війні на морі – Центр оборонних стратегій

У цьому регіоні флот Росії не може тимчасово виконувати свої завдання, бо частково виведений з ладу.

Протягом місяця на Чорному морі ведуться активні бойові дії. РФ сконцентрувала у Чорному морі близько 45 бойових кораблів і катерів, це Чорноморський, Балтійський, Каспійський і Північний флоти. Загальна чисельність великих десантних кораблів склала 11 одиниць, які були розподілені на дві тактичні групи. Одна група діяла в Чорному морі, одна на Азовському. І там, і там десантні загони прикривали кораблі від вогневої підтримки.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко у "Медіа Центр Україна".

"Так тривало до вчорашнього дня, поки ЗСУ не завдали ракетний удар по порту Бердянська. Один корабель знищений повністю та близько трьох - пошкоджені. Тобто, в цьому регіоні флот Росії не може тимчасово виконувати свої завдання, бо частково виведений з ладу", - сказав він.

Водночас експерт Центру оборонних стратегій наголошує, що інше угрупування кораблів розташоване між Кримським півостровом і біля Одеси, а це- 7 десантних і до 10 надводних кораблів.

"Час від часу ці кораблі намагаються перевірити наші сили і спробувати висадити десант. Однак, десант в Одесі можливий лише за умови, якщо росіяни візьмуть Миколаїв", - сказав він.

Перед початком війни, Росія також перекинула близько 20 кораблів і суден з Тихоокеанського і Північного флотів у Середземне море. І тут позитивно зреагувала Туреччина, яка заблокувала та перекрила Чорноморські проливи і тим самим унеможливила прохід цих кораблів.

"Це дуже допомогло Україні, бо російські війська обстрілюють нашу територію саме з кораблів", - наголосив Андрій Риженко.

Експерт ЦОС пояснив, що перед початком війни російському флотові було поставлено три завдання: блокада портів України, навіть іноземні судна піддавалися обстрілам без попередження; протидія військово-морським силам України, але противник не підходить ближче, ніж на 5 морських миль. Вже відомо, що як мінімум два кораблі Росії були пошкоджені українською береговою артилерією. Ще два – системами залпового вогню. Третє завдання - висадка десанту. Росіяни вже тричі намагалися це зробити, але без допомоги сил із суходолу це неможливо. На Чорному морі під контролем України – порти Одеси, Чорноморська, Очакова та Миколаєва. Важкі бої тривають за Маріуполь та його порт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що наразі російські війська на дуже багатьох напрямках не мають ресурсів для того, щоб продовжувати наступ.