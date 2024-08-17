Операція ЗСУ в Курській області: експерт зробив важливу заяву про розвиток подій

На початку операції армія РФ не чинила жодного спротиву.

Операція українських Збройних сил в Курській області підійшла до моменту, коли повинна перейти до другої стаді. Військові змоги глибоко просунутися за 10-11 днів - на близько 40 км.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Ян Матвєєв.

Він наголосив, що від початку "прориву" - 6 серпня - українські військові просувалися вільно і без серйозного опору армії РФ. Російські військові не очікували подібного прориву, а тому не змогли вчасно перекинути підкріплення. Втім, окупанти все ж почали перекидати резерви, а тому просування ЗСУ трохи призупинилося.

"Зараз момент, коли українська операція має перейти до другої стадії, коли вже не тільки маленькі розвідгрупи на броньовиках просуваються вперед, намагаються зайняти якісь далекі населені пункти, а вже великі маси піхоти, бронетехніка атакують заслони російських військ", - розповів Матвєєв.

За словами експерта, наразі у Курській області українська армія просувається в районі селища Коренева, а також промацує російську оборону в бік міста Льгов.

Дуже важливим моментом Матвєєв назвав знищення мосту через річку Сейм - однієї із трьох переправ, які проходять через цю річку. Тепер територія між річкою Сейм і російсько-українським кордоном опинилася в замкнутому стані.

"Тобто звідти російські війська можуть вибратися тільки по мостах, бо з боку Коренева вже перебувають українські військові, а з іншого боку було три мости - тепер залишилося два. Найпотужніший міст було зруйновано. Якщо російські військові найближчим часом не відступлять через мости, що залишилися, то вони можуть потрапити в оточення. Вони будуть відрізані річкою від решти російської території, і їм доведеться або вплав перебиратися, або якісь мости наводити", - пояснив Матвєєв.

Нагадаємо, WSJ дізналася, чи допомагали США Україні під час наступу. Зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена не хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію РФ

Читайте також:

ЗСУ нищать цілі колони росіян! На Курщині поповнюють "обмінний фонд"!