Операції у пеклі: подружжя лікарів оперували людей в окупованій Бучі

Ольга та Андрій – лікарі з Ірпеня. Як і більшість людей в Україні, війна заскочила їх зненацька.

“Саме в цій лікарні протягом двох тижнів ми разом з моїм чоловіком Андрієм Свистом надавали допомогу, – знову опинилася на місці моторошних подій Ольга Свист. – Постраждалі були з різного роду пораненнями – кульовими, осколковими, мінно-вибуховими, травматичними, ампутаціями кінцівок”.

Ольга та Андрій – лікарі з Ірпеня. Як і більшість людей в Україні, війна заскочила їх зненацька.

“24-го ми ще поїхали на роботу, прийшла няня до наших діток, – пригадує Ольга. – Але ми вирішили, що на наступний день вранці ми відвеземо дітей у безпечне місце до моїх батьків, а самі повернемося додому, бо в нас є робота, ми медики, ми знали, що будемо потрібні”.

“Ми планували, що залишимо документи дітей разом із ними, бо домовилися з друзями, які нам не відмовили усиновити наших дітей, якщо ми не повернемось”.

У той час як більшість людей залишали Бучу, Ольга та її чоловік пробивалися назад до лікарні.

“Це була субота, десь 15:30, дуже добре запам’ятала, – каже Ольга. – В медичній спільноті з’явилась інформація, що в міську лікарню потрібні лікарі, анестезіологи, хірурги. Поговорили з головним лікарем, знайшли контакт, він одразу сказав, що хірурги їм не потрібні, але нейрохірурги дуже потрібні, оскільки їх немає, але є хлопчик, якому 20 років, і він має кульове поранення в хребет”.

27-го лютого у Бучі почалися активні бої. Колони ворожої техніки увірвалися на територію міста, а міська лікарня стала оплотом для тих, хто хотів жити. Серед них – семирічна Катя.

“У неї було проникаюче поранення в голову, вона поступила разом з пораненими членами своєї родини – матірʼю, братами та батьком. Найстарший брат та мама загинули, бо травми були несумісні з життям. А Катю вдалося прооперувати, і вона досить швидко відновлювалась – уже на наступний день її перевели в палату”, – згадує лікарка.

Лікарня стала домом не лише для пацієнтів, але й для усього медперсоналу, поки навколо велися жорстокі бої. Щойно починалися обстріли, медики переховувалися в коридорі. Там і провели більшість ночей. Коли трошки вщухало, спали просто в палатах.

“В одній з палат були дівчатка Катя і Софія. Вікно було закрите, бо діти боялися відкритих вікон, – згадує Ольга. – Вони просили, аби ми зупинили звуки пострілів, не могли зрозуміти, чому це відбувається. Вони були дуже мужні, ніхто не впадав в істерики, ніхто не капризував, діти підтримували своїх батьків, давали приклад дорослим. В якийсь момент ми зрозуміли, що дівчаткам потрібно зробити зачіски, бо в них на волоссі були залишки пороху, бруду, крові. Води централізованої не було. Нагрівали воду чайником і мили. Це була складна процедура, бо в них були рани, які потрібно було прикривати. Важко дивитися, як з їхнього волосся стікає мильна піна з кров’ю. Я весь час ставила собі питання: чому ці діти так страждають?”

Бої посилювались. Ольга з чоловіком не знали, чи побачать вони своїх дітей і чи вийдуть живими зі стін лікарні.

“Це як вічність була – ті два тижні, – і досі відчуває пережите Ольга. – Коли я останній раз їздила в Ірпінь додому взяти якісь змінні речі, я взяла дві фотокартки дітей, які в мене стояли на столику. І вони були з нами, ці дві фотокартки. І кожен, хто заходив до нас в палату, завжди казав: ми обов'язково виживемо, тому що на вас чекають такі прекрасні діти. Це був дуже мотивуючий момент – вижити і дістатися до дітей”.

За два тижні в окупованій лікарні вдалося врятувати чимало життів. Операції проводилися фактично у польових умовах: з генератором в операційній, без тепла та центрального водопостачання. Одним із тих, кого фактично повернула команда лікарів з того світу, став ДСНСник Сергій, поранений на території Гостомельського аеропорту у перший день війни.

“Вони виїхали гасити пожежу і не знали, що там висадився ворожий десант, тому їхній автомобіль підбили і дали команду нікого не залишати в живих, – переказує Ольга історію ДСНСника Сергія. – В нього було кульове поранення в голову, також поранення в руку. Оскільки постріл був у голову, всі думали, що він загинув. Насправді, він ще деякий час залишався при свідомості, навіть телефонував своїм рідним. Сергій був важкий, його оперували двічі”.

“Я також була однією з постраждалих. Мені було дуже страшно. Але коли я зрозуміла, що вже знаходжусь в лікарні, я перестала боятися, тому що мене оточували дуже приємні люди”, – каже колишня пацієнтка лікарні Олександра Філіпчук.

Ви точно впізнали цю дівчинку. Її фото з ампутованою рукою облетіло світ і стало вірусним у лічені години. Життя 9-річної Олександри врятувала команда тутешніх лікарів.

“Під час евакуації з міста їхню машину розстріляли, – лікарка Ольга розповідає, як Саша з батьками намагалися втекти з пекла. – Вони переховувались кілька днів у підвалі і таки змогли дістатися до лікарні. Поранення було важке, і Саші ампутували руку. Саша – найперша з дітей, хто піднявся з ліжка, почав самостійно пересуватися. Вона заспокоювала свою маму і хотіла додому на 8 березня”.

7-го березня окупанти зайшли у лікарню.

“У нас був відпрацьований план, аби обмежити їхні агресивні дії в медичному закладі, – розповідає Ольга Свист. – Вони покликали начмеда, він вийшов на переговори. Ми вимкнули світло, сховались в палатах, вимкнули телефони, тому що вони активно перевіряли, що люди мають в телефонах, а мали ми достатньо для того, аби все зафіксувати. Але в лікарні було темно, в коридорах тихо, двері зачинені. Тож, вони до нас не заходили. В палатах були діти, поранені, і ми через вікно спостерігали, як орки знімали прапор України”.

Буча була повністю окупована. Стало зрозуміло, що далі залишатися в місті небезпечно і для медиків, і для пацієнтів. 10-го березня, щойно окупанти підтвердили “зелений коридор”, медперсонал і усі пацієнти лікарні виїхали з пекла.

“Коли ми дісталися до неокупованої території, щиро плакали, бо раді були бачити наших поліцейських, – згадує Ольга. – Потім ми сформували супровід поліцейським автомобілем, аби швидко добратися до лікарні. Адже поранені дітки були виснажені”.

Виснажені, але живі! Третину пацієнтів прийняли столичні лікарні. Нині більшість постраждалих проходять лікування за кордоном.

“Нам дуже приємно, коли заходиш в інстаграм і слідкуєш за тими дітками, які лежали в нас, а зараз з ними все добре”, – радіє медсестра Юлія Мартинович, яка два тижні разом з колегами рятувала життя дітей та дорослих.

“Я дуже рада, що це все скінчилося і мені в Америці дали найкращій протез, – каже 9-річна Олександра Філіпчук, яка і досі перебуває на реабілітації. – Я дуже сумую за рідними, друзями і вірю в Перемогу України”.

А Андрій та Ольга ні на мить не зупинялися у своїй боротьбі – наразі вони мобілізовані військові медики. Подружжя отримало з рук Володимира Зеленського нагороду “Національна легенда України”.

“Я думала, що це якийсь розіграш, але все ж таки ми отримали офіційне запрошення і поїхали, – зізнається Ольга. – Це нагорода для всіх, хто був у Бучі. Місія будь-якого лікаря – врятувати життя й зберегти здоров'я. І ми продовжуємо цю місію”.