Операцію розробляє особисто Путін: окупанти бояться форсувати Сіверській Донець на Луганщині, бо знають, що загинуть

Операцію розробляє особисто Путін: окупанти бояться форсувати Сіверській Донець на Луганщині, бо знають, що загинуть

Російські окупанти не хочуть далі пробувати форсувати річку Сіверський Донець на Луганщині.

Попередні спроби закінчилися для них плачевно, ЗСУ нещадно розгромили їхні сили. У росіян понад 400 вбитих та поранених.

Про те, що Сіверський Донець окупанти зараз не спробують перетнути, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки поки не форсують. Страшно. Іноземні ЗМІ передають, що путлєр особисто розробляє план як це можливо здійснити. Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть. ЗСУ роблять все можливе, аби росіяни не змогли пройти річку, створити плацдарм для наступу і відрізати нас від "дороги життя", - написав Гайдай.

Він додав, що росіяни зосередилися виключно на Луганщині.

"Ми наразі форпост, який стримує рашистську навалу", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Найбільше від російської зброї сьогодні, 17 травня, постраждала Авдіївка.

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