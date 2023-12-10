Операцію з порятунку українців із Сектора Гази завершили: скільки людей вивезли з небезпеки (фото)

Серед врятованих із сектору Гази ― двоє людей з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.
Кількаетапну операцію з порятунку українців із Сектора Гази завершили. Із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців, дев'ятьох громадян Молдови.
Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.
Повідомляють, що серед врятованих є двоє людей з пораненнями, онкохвора жінка, майбутня мама, а також двоє людей, які координували українських воєнних розвідників.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.
"Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови", ― кажуть у ГУР.
Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що хлопчик, якого захопили палестинські бойовики, зустрівся зі своєю родиною. Його звільнили у межах домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом про тимчасове перемир'я й обмін полоненими.
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