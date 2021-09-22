Оператор duty-free в Україні за 11 років роботи заплатив близько 1 млрд податків і зборів - Артур Гранц Актуально

Оператор duty-free в Україні за 11 років роботи заплатив близько 1 млрд податків і зборів - Артур Гранц Актуально

11 років спільної роботи на українському ринку відзначили німецька компанія Gebr.

Heinemann і її український довгостроковий партнер, компанія BF&GH Travel Retail Limited, що спеціалізуються на управлінні магазинами безмитної торгівлі duty-free.

Перший магазин duty-free компанії BF&GH Travel Retail було відкрито в Терміналі F аеропорту "Бориспіль" у 2010 році, після чого в 2014 році аналогічні магазини з'явилися в терміналі D, аеропорту "Жуляни", а згодом і в 13-ти наземних пунктах пропуску на території України.

"BF&GH Travel Retail - міжнародна компанія, що приносить в Україну продукти, концепції і клієнтський досвід світового класу. З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 мільйонів гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у Борисполі, Жулянах і Одесі", - сказав співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн на заході, що відбувся в готелі "Інтерконтиненталь Київ".

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн і співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (у центрі).

Компанія Gebr. Heinemann зі штаб-квартирою в Гамбурзі є одним зі світових лідерів ринку travel retail. Вона була заснована в 1879 році і сьогодні працює більш ніж в 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, у свою чергу, повідомив, що за роки роботи компанії в бюджет України було сплачено податків і соціальних платежів близько 1 млрд грн.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц (у центрі)

"Незважаючи на COVID-19 і падіння економіки, наші компанії в Україні заплатили в 2020 році 177 млн грн., за 8 місяців цього року - 182 млн грн. Крім податків ми заплатили у вигляді орендних платежів аеропорту "Бориспіль" з початку нашої роботи 2,4 млрд. грн. Іншим аеропортам, в Одесі і в Жулянах, ми заплатили орендних платежів близько 300 млн грн", - додав Гранц.

Крім цього, BF&GH Travel Retail створила в Україні майже 800 робочих місць.

"Для всієї нашої команди ми забезпечуємо європейський рівень заробітної плати, повний соціальний пакет і офіційне працевлаштування з усіма гарантіями трудового законодавства", - підкреслив співвласник BF&GH.

"Україна є важливою для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту "Бориспіль" у 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес", - зазначив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

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