Оператор ГТС України відповів на звинувачення у скандальних закупівлях крісел на 1,2 млн грн

Оператор газотранспортної системи України заявив, що не купував офісні меблі за такими завищеними цінами.

Оператор ГТС України відкинув звинувачення у незаконній закупівлі восьми робочих крісел за ціною 1,2 млн грн. Там заявили, що відмовилися від такої покупки.

Про це ОГТСУ повідомив у коментарі ТСН.ua.

"Товариство ще у липні 2023 року повідомило постачальника офісних меблів, що відмовляється від закупівлі. Жодних коштів за цією угодою не перераховувалося. Таке рішення ґрунтується на результатах проведеної у червні службової перевірки. Розслідування виявило порушення по невідповідності тендерної документації умовам договору", - повідомив оператор ГТС України.

Там додали, що лише за другий квартал 2023 року новим керівництвом Товариства ініційовано 18 службових розслідувань, за результатами яких правоохоронні органи порушили три кримінальні провадження.

Нагадаємо, після скандалів з овочерізками, барабанами й бруківкою стало відомо, що оператор газотранспортної системи України нібито закупив 8 робочих крісел, загальна сума яких склала 1,2 млн грн.

Згідно з документацією, кожне крісло Sedus Mr.24 коштує 153,6 тисячі гривень, що втричі дорожче аналогічних крісел, наприклад, в Британії.

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