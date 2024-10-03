Оператор Reuters опритомнів й заговорив після поранення: подробиці

Чоловіка вже відключили від апарата штучної вентиляції легень і перевезли з Дніпра до Києва.

Оператор інформаційного агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час російського удару по готелю в Краматорську 24 серпня, опритомнів та заговорив.

Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у facebook.

Жінка розповіла, що її чоловік здебільшого всіх впізнає, відповідає на нескладні питання й багато чого памʼятає.

Попри це, чоловіку важко говорити, оскільки в нього зламана щелепа, а також є дія прийнятих ліків.

"Часом він дивує тим, що пам’ятає якісь деталі (і слова всіх улюблених пісень!!!). Водночас він так само може говорити щось незрозуміле (як люди після наркозу), не пам’ятати якихось деталей… Звісно, він не пам’ятає, що з ним сталося і не до кінця усвідомлює всієї ситуації. Він знає, що він був у відрядженні, що прилетіла ракета і він поранений, але ця інформація весь час стирається з його свідомості", - написала Семенченко.

Нагадаємо, журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей, який зазнав поранення під час російського удару по Краматорську місяць тому, вийшов із коми. Його вже відключили від апарата штучної вентиляції легень і перевезли з Дніпра до Києва.

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