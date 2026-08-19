Операція "Форест Гамп": НАБУ прийшло до нардепа Столара та "Sense Bank" з обшуками — нові деталі

Спецоперація НАБУ «Форест Гамп» / © НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну спецоперацію під назвою «Форест Гамп». Правоохоронці викривають діяльність злочинної організації, яку очолювали чинні і колишні народні депутати України.

Про це стало відомо від НАБУ.

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Спецоперація «Форест Гамп»: всі подробиці викриття нардепів

За даними слідства, до складу злочинного угруповання також увійшли високопосадовці Офісу президента України та інші особи.

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У межах цієї справи тривають слідчі дії щодо народного депутата Вадима Столара. Парламентар особисто підтвердив візит детективів і заявив про повну готовність сприяти правоохоронним органам:

«Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю».

Паралельно обшуки проходять в офісі наглядової ради державного «Sense Bank». За даними джерел Економічної правди, слідчі дії стосуються, зокрема, відстороненого голови наглядової ради фінустанови Миколи Гладищенка. Пресслужба банку у відповідь на запит журналістів на момент публікації не змогла ані підтвердити, ані спростувати інформацію про слідчі дії.

Справа навколо керівництва фінустанови пов’язана з оприлюдненими розшифровками «плівок Міндіча». На записах фігуранти розслідування НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради «Sense Bank» за власними «квотами» для встановлення контролю над рішеннями установи — ще до того, як призначення офіційно ухвалив уряд і погодив Нацбанк.

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Зокрема, 9 травня 2025 року людина, ідентифікована слідством як колишній радник наглядової ради та ймовірний «смотрящий» за банком Василь Веселий, узгоджувала кадрові питання з фігурантом справи «Мідас» Олександром Цукерманом. Через 40 днів Кабінет Міністрів призначив до наглядової ради саме тих осіб, про яких йшлося в розмові.

Призначення Миколи Гладищенка, який також є членом правління «Укрфінжитла», від початку супроводжувалося застереженнями. Він увійшов до ради як незалежний член, а НБУ перед цим вимагав від нього додаткових підтверджень незалежності.

Проти його кандидатури виступав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук через «обмежений досвід» претендента, а представник ЄБРР у номінаційному комітеті вказував на можливий конфлікт інтересів через попередню роботу Гладищенка в компанії-партнері банку.

Під час обшуків у межах спецоперації «Форест Гамп» силовики виявили суттєві докази, серед яких — план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Документ містить чіткі комунікаційні кроки та тези, розроблені для нейтралізації публічного резонансу навколо роботи ТСК. Слідчі дії у справі тривають.

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© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

Спецоперація НАБУ «Форест Гамп»: що відомо

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію під назвою «Операція „Форест Гамп“» із викриття злочинної організації, яку очолювали чинний і колишній народні депутати України.

За даними правоохоронців, до цієї діяльності також можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України та інші особи. Джерела журналістів зазначають, що слідчі дії відбуваються у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Правоохоронці оприлюднили фрагмент відео із записами перехоплених розмов ймовірних фігурантів справи, на яких вони обговорюють передавання грошей та згадують Офіс президента. Крім того, у НАБУ поінформували, що під час обшуків у межах цієї операції виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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