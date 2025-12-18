Операція "Мідас": детектив НАБУ Магамедрасулов розповів про свою роль

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов / © Українська правда

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов прокоментував свою роль в операції «Мідас», наголосивши, що його участь була обмеженою та не передбачала повноцінної слідчої роботи.

Про це він розповів в інтерв’ю УП.

За його словами, він не очолював слідчу групу та не здійснював досудове розслідування. Його завданням було виконання окремих заходів щодо конкретних осіб у межах операції.

«Я хочу, щоб усі зрозуміли, що я виконував конкретне вузьке коло завдань, які я міг виконати. Я не був ні старшим слідчої групи, я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моє завдання було реалізувати певні заходи щодо конкретних осіб», — заявив Магамедрасулов.

Він зазначив, що був залучений до матеріалів провадження лише поверхово — настільки, щоб розуміти загальний контекст і виконати покладені на нього завдання.

«У слідчу роботу я дуже поверхово входив, щоб розуміти для себе, в чому суть кримінального провадження. Тобто я навіть на цьому етапі не знаю всієї суті всього провадження, знаю лише в частині, яка була мені необхідна для здійснення своїх заходів, для їх реалізації», — додав детектив.

Нагадаємо, справа керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра стала однією з найрезонансніших навколо антикорупційних органів. Понад чотири місяці вони перебували під вартою. 2 грудня Печерський районний суд Києва відпустив батька Магамедрасулова під домашній арешт, а 3 грудня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про звільнення детектива НАБУ з-під варти.