Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Операція "Мідас": кому НАБУ повідомило про підозру у справі про корупцію в енергетиці — розслідувачі

Розслідування стосується корупційних схем у пально-енергетичній сфері.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Операція "Мідас": кому НАБУ повідомило про підозру у справі про корупцію в енергетиці — розслідувачі

Журналісти з’ясували, кому саме НАБУ повідомило про підозру / © ТСН

У межах антикорупційної операції «Мідас», які здійснюють на тлі ймовірних зловживань у сфері енергетики, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру сімом фігурантам. Імена підозрюваних офіційно не розголошуються, однак журналісти-розслідувачі встановили, хто саме входить до цього переліку.

Про це йдеться у проєкті «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними розслідувачів, підозри отримали:

  • бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон»);

  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

  • виконавчий директор з безпеки державної компанії «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

  • четверо учасників так званого «бекофісу», який, за версією слідства, займався легалізацією коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

НАБУ повідомило про підозру фігурантам операції — журналісти з’ясували, кому саме / © "Схеми"

НАБУ повідомило про підозру фігурантам операції — журналісти з’ясували, кому саме / © "Схеми"

Як повідомляють у НАБУ, «Рьошик» виконував роль бухгалтера «бекофісу». На записах, оприлюднених детективами, саме він говорить про «незручності» під час транспортування коробки з грошима.

За даними журналістів, Ігор Фурсенко зареєстрований як фізична особа-підприємець з видом діяльності «консультування з питань інформатизації». Його номер у контактах інших осіб зберігається як «Ігор, співробітник Михайла Цукермана».

Нардеп Ярослав Железняк раніше зазначав, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями у структурах, пов’язаних із Тимуром Міндічем.

Ще одна фігурантка, Леся Устименко, у своїх реєстраційних даних вказана як підприємиця, яка досліджує ринок і громадську думку. В телефонних контактах вона фігурує під підписом «Леся Київ, фінансист братів».

Людмила Зоріна, за інформацією журналістів, також має ФОП із видом діяльності «консультування з питань комерційної діяльності та управління». На її електронну адресу зареєстрований Вадим Грона — особа з таким самим ім’ям раніше фігурувала в розслідуванні Bihus.Info як колишній радник очільниці АРМА, який неофіційно відвідував установу та впливав на її роботу.

У коментарі журналістам Грона визнав, що знайомий із Зоріною, однак запевнив, що вони не спілкувалися останні п’ять–шість років.

Наступна публікація

