Операція "Мідас": НАБУ і САП задокументували передавання хабарів ексвіцепрем’єру "Че Геварі"

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили нові деталі спецоперації «Мідас». Детективи задокументували, як учасники організованої злочинної групи передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому у внутрішньому спілкуванні під кодовим ім’ям «Че Гевара».

Про це йдеться у відеоматеріалі Операція «Мідас»: ЧЕ ГЕВАРА.

За даними слідства, чиновник та його довірені особи отримали 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Передавання коштів відбувалося як безпосередньо в офісі, так і в медичній клініці в центрі Києва, що належала одному з учасників групи.

Слідчі зафіксували численні дзвінки та розмови, де узгоджували передавання коштів.

Зокрема, один із діалогів показав, як учасники домовлялися про суму та місце передавання грошей.

«Маємо передати 500 тисяч доларів. Як домовилися, завтра все зробимо», — сказав Шугармен.

«Добре, щоб ніхто інший не був присутній і все пройшло за планом», — відповіла сторона, яка координувала передавання хабаря.

В окремому діалозі «Че Гевара» уточнював: «Як краще передати ці кошти, щоб не привертати зайвої уваги?»

«Відправимо дружину, вона забере і все буде за планом», — порадила сторона, яка організовувала передавання коштів.

Зафіксовано, що останню частину, а саме 500 тис. доларів, отримала дружина «Че Гевари», докторка наук і професорка одного з вишів України. Передавання коштів відбулося 9 травня 2025 року у приміщенні медичної клініки в Києві після того, як сам колишній посадовець уже став фігурантом розслідування НАБУ і САП.

Під час обшуків детективи також виявили листування, що підтверджує систематичний характер передач хабарів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для колишнього урядовця.

Що відомо про розслідування щодо корупції в «Енергоатомі»

Корупційний скандал у сфері енергетики, як вже зазначили українські експерти, може стати передвісником урядової кризи та серйозно вплинути на політичну стабільність в Україні.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило нову частину розслідування випадків корупції в державному підприємстві «Енергоатом». Керівник «пральні» Карлсон контролював фінансові потоки, які, як з’ясувалося, йшли на елітні квартири та будинки.

До цього, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії «Енергоатом».