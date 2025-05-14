Операція "Турул": чи справді Угорщина стягує війська і готується до нападу на Закарпаття

Скриншот відео дезінформації про нібито напад Угорщини

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У Мережі з’явилася інформація, що Угорщина нібито стягує свої війська і техніку до кордону з Україною.

Чи дійсно Будпешт готує напад на Закарпаття, з’ясовував ТСН.ua.

«Операція Турул»

Дезінформацію про угорську операцію «Турул» вперше поширив анонімний акаунт HungaryBased, який не пов’язаний з угорськими медіа чи державними структурами.

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«Операція Турул» незабаром. Повернення Транскарпатії (так в Угорщині називають Закарпаття — Ред.) на Батьківщину», — йшлося в повідомленні.

Паралельно з цим у Мережі пошири відеосюжет з кадрами де, нібито до українського кордону прямують колони угорської бронетехніки.

Відео з Мережі, яке видають за нібито переміщення угорських військ до кордону з Україною

Пояснення Центру протидії дезінформації

ЦПД наголошує, що анонімний X-акаунт HungaryBased регулярно публікує провокаційні дописи про «повернення Закарпаття» та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.

«Міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika — щорічним публічним заходом. Інші матеріали з фейкового допису — це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року», — йдеться в повідомленні.

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У Центрі пояснюють, що такі вкиди вигідні Росії. Їхнє завдання — це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами.

«Поширюючи подібні фейки про нібито „територіальні претензії“, росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія», — попереджає ЦПД.

Що кажуть українські прикордонники про ситуацію на Закарпатті

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі День.LIVE запевнив, що Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною, це фейк.

За його словами, жодних нестандартних ситуацій на кордоні з Угорщиною або поруч з кордоном не фіксується. А відео, які поширюють у медіа, мають ознаки старих записів.

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«Не варто переживати через те, що ширять різні ресурси. Думаю, до цього приклала рук Росія. Як і в попередніх випадках, коли поширювали фейкову інформацію про мінування кордону з Молдовою чи країнами ЄС», — зазначив Демченко.

Що таке Турул і чому Угорщина має претензії на Закарпаття

Турул — це назва національного угорського символу, містичного птаха, який вважається тотемом угорського народу. Він популярний серед прихильників ідеї «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору. Зокрема, території Закарпатської області.

Карта «Великої Угорщини»

Угорці вважають, що ті землі, де пам’ятник Турулу — рано чи пізно повернеться влада Будапешта. Зауважимо, що на території України пам’ятник символічному птаху Турул до 2022 року знаходився в Мукачівському замку — був замінений на тризуб. Це викликало протест угорської сторони.

Турул в Мукачівському замку «Паланок» до демонтажу / © Вікіпедія

Зауважимо, що Закарпаття ще з ХІ століття потрапило під владу Угорського королівства. За часів Австро- Угорщини Закарпаття належало саме до Угорської частини імперії — Транслейтанії. І якщо у Галичині та Буковині, які належали напряму до Відня (Цислейтанії) ставлення до українського населення було відносно лояльним, то на Закарпатті місцеві українці-русини зазнавали постійного гніту, національної мовної, культурної та релігійної асиміляції.

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Іван Франко у статті «І ми в Європі» розповідав, як шкільний інспектор-угорець, запрошений на обід до місцевого закарпатського священика, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: «Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!»

«За триста років цілеспрямованої політики етноциду угорці повністю знищили українську мову в Угорщині, таким чином довівши відомий вислів Сухомлинського — коли зникає мова, зникає і народ. Український народ зник на мадярських теренах. Оті триста тисяч нинішніх греко-католиків — то все нащадки українців. Але вони не знають української мови і ніяким чином не позиціонують себе із Україною. Вони угорці», — йшлося в допису пабліку «Україна Інкогніта».

Від 1920 до 1939 року Закарпаття перебувало у складі Чехословаччини. Українці-русини нарешті хоч трохи могли зітхнути з полегшенням. Але коли проголосила незалежність Карпатська Україна у березін 1939 року, Угорщина оголосила війну молодій державі і окупувала її.

Наразі на території Закарпаття проживає угорська нацменшина, яку режим Орбана регулярно використовує, щоб висловити претензії Києву у нібито порушенні її прав.

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Натомість чимало етнічних угорців — громадян України від початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю і стали на захист України.

Нагадаємо, що днями опозиція Угорщини опублікувала аудіозапис, на якому міністр оборони каже про «підготовку країни до війни».

Зауважимо, що скандальний запис опублікували 8 травня. А вже наступного дня, 9 травня, СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.