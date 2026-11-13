Операції України масово зриваються через нове обмеження Starlink: Axios розкрив шокувальні деталі

Обмеження роботи Starshield зірвали 100% місій в Україні / © Associated Press

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Українські військові знову стикаються із системними обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, яку використовують для розвідки та перехоплення російських дронів. Через обмеження швидкості польоту безпілотників наразі зриваються 100% місій. Водночас компанія SpaceX заперечує будь-які зміни в роботі системи.

Про це пише видання Axios.

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«Український уряд звернувся до Пентагону та компанії SpaceX Ілона Маска з проханням пояснити нові обмеження, які порушують роботу супутникової системи, що використовується українськими військовими для перехоплення російських безпілотників», — зазначають журналісти.

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Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік уточнив, що система Starshield припиняє працювати, коли швидкість польоту безпілотників перевищує 100 миль на годину (приблизно 161 км/год).

«У перший день вони становили 10%, у другий — 50%, а сьогодні через ці обмеження зриваються 100% місій»», — уточнив він.

З його слів, українська сторона наразі не отримала пояснень від SpaceX або Пентагону щодо причин таких обмежень.

Водночас у SpaceX заперечили інформацію про зміни в роботі системи.

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Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Українські захисники 12 листопада знову фіксували обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово захоплених територіях України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що «хтось в Америці» ухвалює рішення щодо української території так, ніби вона не є українською.

«Поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати нашу авіацію. Тут можуть діяти лише перехоплювачі безпілотників. А без необхідної швидкості збивати Shahed стає набагато складніше», — зауважив глава держави.

14 жовтня військові зіткнулися з обмеженнями в роботі Starlink: зв’язок зникав на швидкості понад 160 км/год. У Сенаті США ініціювали розслідування щодо цього.

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