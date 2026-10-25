Оперативний резерв і бронювання: чому звільненим із ЗСУ військовим можуть відмовити у відстрочці

Оперативний резерв у «Резерв+» / © ТСН.ua

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Наявність позначки про перебування в оперативному резерві в мобільному застосунку «Резерв+» може стати ключовою перешкодою для надання відстрочки через бронювання військовослужбовцям, які звільнилися з лав ЗСУ.

Водночас для формування остаточного юридичного висновку в кожній конкретній ситуації потрібно з’ясовувати, до якої саме облікової категорії зараховано громадянина, підстави його перебування на обліку та чи поширюються на нього визначені законодавством спеціальні пільги.

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Про це пише «Судово-юридична газета».

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Позначка про оперативний резерв у застосунку «Резерв+»: чому не дають відстрочку

Правове регулювання зарахування до оперативного резерву встановлене статтею 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Під час дії особливого періоду до цієї категорії зараховують звільнених зі служби громадян за умови їхньої придатності за станом здоров’я та за професійно-психологічними критеріями.

Застосунок «Резерв+» виступає лише електронним кабінетом для підтягування інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», тому сам по собі запис у програмі не створює та не скасовує юридичного статусу.

За офіційними роз’ясненнями Міністерства оборони України, позначка «Знято з обліку» у цифровому документі може відображатися саме щодо осіб, яких переведено до оперативного резерву, але цю позначку не варто плутати з юридичним статусом «Виключено з обліку».

Оперативний резерв є окремим компонентом військового резерву, зарахування до якого визначає порядок комплектування військових частин та специфіку призову.

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Резервістом є особа, взята на військовий облік згідно зі статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Сюди також входять зараховані до оперативного резерву або громадяни, які підписали контракт про службу в резерві.

Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі з проходженням служби та наявністю військово-облікової спеціальності або без них.

Головна проблема ситуації з оперативним резервом та звільненими із ЗСУ військовими полягає в тому, що нормативні правила бронювання, закріплені статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розповсюджуються саме на військовозобов’язаних, які працюють у визначених установах чи підприємствах.

При цьому приналежність до оперативного резерву змінює первинний статус особи, через що загальні критерії працевлаштування перестають давати право на автоматичне отримання відстрочки.

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Чому резервіст не може отримати відстрочку

Феміда чітко встановила неможливість бронювати осіб із цієї категорії. Зокрема, у рішенні у справі № 440/4299/25 від 24 квітня 2026 року Другий апеляційний адміністративний суд зазначив, що людина з першої черги оперативного резерву вважається саме резервістом, а не військовозобов’язаним, через що не підлягає бронюванню.

Судді підкреслили: в особливий період усі звільнені військові, які відповідають критеріям, обов’язково зараховуються до цього резерву.

За загальними нормами, звільнений зі служби громадянин може оформити відстрочку на підприємстві лише тоді, коли його не вносили до оперативного резерву і він відповідає решті вимог. Таку позицію оприлюднили в Силах оборони України.

Для роботодавця це означає, що самої наявності підприємства у списку критичних замало: зарахування працівника до оперативного резерву створює пряму правову перешкоду для подання його на бронювання.

Юристи виділяють два сценарії розвитку подій після звільнення:

Людину зарахували до оперативного резерву. Оформити звичайне бронювання на підставі працевлаштування вже неможливо. Офіційна позиція Сил оборони напряму пов’язує бронювання з відсутністю такого статусу. Людину не зарахували до оперативного резерву. Розгляд здійснюється за стандартною процедурою, де перевіряють посаду, критичність компанії та відсутність інших законодавчих заборон.

Також варто брати до уваги нормативні нововведення 2026 року. Постановою Кабміну № 768 від 12 червня 2026 року впроваджено особливі правила для певних категорій звільнених зі служби. За роз’ясненням Міноборони, упродовж усього терміну дії наданої відстрочки таких осіб заборонено зараховувати до оперативного резерву, якщо тільки вони самостійно й письмово від неї не відмовилися.

Отже, автоматичного зарахування всіх без винятку колишніх військових до резерву не відбувається — спочатку перевіряють їхнє право на пільгову відстрочку після звільнення та наявність відмови від неї.

Як перевірити свої дані

Щоб упевнитися у правомірності даних у системі, перевірте такі пункти:

Перевірте електронний документ у «Резерв+». Зверніть увагу на категорію обліку та на наявність відомостей про бронювання чи відстрочку.

Якщо бачите статус «Знято з обліку», зверніться до ТЦК, аби з’ясувати підстави запису в реєстрі «Оберіг» та дізнатися свій реальний статус щодо оперативного резерву.

Скористайтеся онлайн-сервісом виправлення даних у застосунку або подайте заяву до ТЦК особисто, після чого згенеруйте оновлений документ.

Обов’язково тримайте при собі паперові накази та довідки про звільнення, надання відстрочки чи зарахування до резерву для підтвердження своєї правової позиції.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, Кабінет Міністрів до кінця тижня планує затвердити оновлені правила бронювання працівників. Документ передбачає посилення контролю за наданням підприємствам статусу критично важливих та додаткову перевірку обґрунтованості рішень. З проєкту постанови вже вилучили норму про неврахування працівників із відстрочкою під час розрахунку квоти, однак дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще триває.

Для контролю процесу при Кабміні планують створити консультативно-дорадчий Координаційний центр з питань бронювання. Він перевірятиме критерії, за якими надається бронювання, і надаватиме відповідні рекомендації. Проте остаточні рішення щодо визначення критично важливих підприємств і права на бронювання й надалі залишатимуться за центральними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями.

Разом із тим, уряд змінює систему та скасовує 100% бронювання працівників навіть для критично важливих підприємств. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, держава готує новий механізм, аби створити чесні правила для тилу й фронту на тлі стрімкого зростання кількості заброньованих та потреби у ротації військових.

Водночас Національна поліція України підтвердила чинність роз’ясненого порядку взаємодії з ТЦК. Згідно з документами та законодавством, перевіряти загальні документи та здійснювати затримання чи зупинку авто мають право лише поліцейські, тоді як представники ТЦК перевіряють військово-облікові документи і можуть лише супроводжувати затриманого порушника, а не доправляти його самостійно.

Адвокати наголошують на обов’язковості складання протоколу про адміністративне затримання, строк якого не може перевищувати трьох годин. За словами юристів, наявність протоколу покладає відповідальність на поліцейського та дозволяє оскаржити правомірність дій. Водночас доставка осіб, які не перебувають у розшуку, є порушенням норм, а використання цивільних немаркованих авто суперечить наказу Головнокомандувача ЗСУ, спрямованому на припинення «бусифікації».

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