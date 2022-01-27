Оперували понад 5 годин: у лікарні Мечникова розповіли про стан постраждалих у стрілянині на "Південмаші"

Найтяжчи пацієнти Ігор і Жанна, в них кілька поранень.
У лікарні Мечникова у Дніпрі провели операції нацгвардійцям, яких розстріляв їхній товариш по службі Артемій Рябчук.
Про це розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко, повідомляє "Дніпро обласний".
За його словами, оперувати постраждалих щойно закінчили. Операції тривали з 7 ранку.
Наразі у лікарні ім. Мечникова перебувають четверо поранених. Найважчий пацієнт – Ігор. Хлопець отримав декілька важких поранень. Зараз хлопець у реанімації.
Також з переломом стегна доправили 22-річного Владислава. Лікарі дістали з ноги пораненого пулю. За словами медиків, куля дивом не зачепила стегнову артерію.
Третій пацієнт отримав поранення середньої тяжкості.
З важкими пораненнями у лікарні перебуває 22-річна дівчина Жанна. Вона втратила багато крові та перебуває у край важкому стані. Медики роблять все можливе, щоб врятувати їй життя.
Ще один поранений перебуває у лікарні № 16.
Нагадаємо, що ьогодні, 27 січня, у місті Підгороднє Дніпропетровської області затримали військовслужбовця, який вночі влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу. Військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро осіб загинули, ще п'ятьох шпиталізували.
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