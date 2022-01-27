Оперували понад 5 годин: у лікарні Мечникова розповіли про стан постраждалих у стрілянині на "Південмаші"

Оперували понад 5 годин: у лікарні Мечникова розповіли про стан постраждалих у стрілянині на "Південмаші"

Найтяжчи пацієнти Ігор і Жанна, в них кілька поранень.

У лікарні Мечникова у Дніпрі провели операції нацгвардійцям, яких розстріляв їхній товариш по службі Артемій Рябчук.

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Про це розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко, повідомляє "Дніпро обласний".

За його словами, оперувати постраждалих щойно закінчили. Операції тривали з 7 ранку.

Наразі у лікарні ім. Мечникова перебувають четверо поранених. Найважчий пацієнт – Ігор. Хлопець отримав декілька важких поранень. Зараз хлопець у реанімації.

Також з переломом стегна доправили 22-річного Владислава. Лікарі дістали з ноги пораненого пулю. За словами медиків, куля дивом не зачепила стегнову артерію.

Третій пацієнт отримав поранення середньої тяжкості.

З важкими пораненнями у лікарні перебуває 22-річна дівчина Жанна. Вона втратила багато крові та перебуває у край важкому стані. Медики роблять все можливе, щоб врятувати їй життя.

Ще один поранений перебуває у лікарні № 16.

Нагадаємо, що ьогодні, 27 січня, у місті Підгороднє Дніпропетровської області затримали військовслужбовця, який вночі влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу. Військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро осіб загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

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