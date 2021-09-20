Оперували в польових умовах: на Волині провели спецоперацію з порятунку лосеняти

Оперували в польових умовах: на Волині провели спецоперацію з порятунку лосеняти

Молода лосиця наштрикнулася на гострий стержень.

У Волинській області місцеві жителі села Нічогівка разом із ветеринарами врятували 7-місячне лосеня. Тварина серйозно поранилася і могла загинути.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Аби врятувати тварину – на Волині організували справжню спецоперацію. Пораненого звіра помітили місцеві в селі Нічогівка.

Люди одразу викликали поліцію, бо спершу подумали, що в лося хтось стріляв. Та згодом з'ясувалося – тварина наткнулася на гострий стержень, коли перелазила через огорожу.

Діяти треба було негайно, тоді як ветеринарів поблизу не було. Викликали лікаря аж зі сусіднього району. Той уже на місці оперував тварину.

Нині 7-місячна лосиця на реабілітації, її життю уже нічого не загрожує. Після того як тварина повністю одужає – її повернуть у дику природу.

Новини України: на Волині організували справжню спецоперацію, щоб урятувати лосицю

Нагадаємо, що у Ворзелі поблизу Києва мешканці приватного сектору перейнялися долею лосиці, яка травмувалась серед людських обійсть.

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