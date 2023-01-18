Опіки, струси і садна: у лікарні повідомили про стан постраждалих внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах

Усім постраждалим надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні.

У Броварській районній лікарні залишається 16 постраждалих після падіння гвинтокрила ДСНС. Це - 10 дорослих і 6 дітей. Вони отримали різні травми: опіки, садна, струси та забої.

Про це розповів в ефері телемарафону "Єдині новини" головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк.

За його словами, відразу після авіакатастрофи до лікарні доставили 24 потерпілих, серед яких було 10 дітей.

"Зараз восьмеро пацієнтів уже перевели до опікового центру Києва: четверо дорослих і стільки ж дітей. Вони отримали від 30 до 45% опіків тіла внаслідок пожежі після падіння вертольота", - сказав Багнюк.

Він додав, що усім постраждалим надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні. Наразі госпіталізовані у стабільному стані, отримують медичну і психологічну допомогу. Щодо постраждалої вагітної жінки, Багнюк розповів, що вона перебуває під наглядом медперсоналу в гінекологічному відділенні.

Авіакатастрофа у Броварах: останні новин

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині пролунали вибухи. У Нацполіції повідомили, що поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. На борту перебувало 9 осіб, серед яких було керівництво МВС. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих осіб.

Попередню версію катастрофи поки не повідомляють. Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються "всі можливі версії аварії". Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

За остаточними даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них - 11 дітей.

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