Опікуни виїхали з ТОТ заради названих дітей: Прокудін повідомив про родини, яких повернули з окупації

Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою.

Дві родини, котрі виїхали з тимчасово окупованих громад Херсонщини, повернулися.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Додому вдалося повернути сімʼю, котра виховує двох братів, позбавлених батьківського піклування. Хлопчикам 12 та 16 років. Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів", — написав він.

Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою.

Прокудін висловив вдячність благодійникам, органам опіки та піклування, службам справах дітей, які працювали над цим поверненням.

Нагадаємо, у квітні з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей виїхали з родинами ще семеро дітей. Вони пережили жахіття в окупації і стали свідком мародерства і насильства, що вчиняли росіяни.

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