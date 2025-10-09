"Опіки були повсюди": що зараз з дівчинкою, яка вижила після падіння гелікоптера на дитячий садок у Броварах

Падіня гелікоптера у Броварах / Архівне фото / © Associated Press

7-річна Аня Дерека з Київщини, яка зазнала тяжких травм під час авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах у січні 2023 року, продовжує боротися з наслідками опіків. Після тривалого лікування за кордоном дівчинка повернулася до українських лікарів, щоб пройти курс шліфування рубців у Львові.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова в соціальній мережі Facebook.

Мить трагедії та боротьба за життя

Аня постраждала тієї самої миті, коли тато заводив її до дитячого садка, поряд з яким упав гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС. Тоді внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, включно з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і постраждала 31 людина.

Дівчинка дістала опіки 30% тіла, найсильніше постраждали її обличчя та спина. Спочатку її рятували у Броварах та в Київському опіковому центрі, а потім перевезли до Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова для стабілізації стану та підготовки до транспортування за кордон.

Лікування Ані продовжилося в Австрії, де їй виконали десятки операцій з очищення ран і пересадження шкіри. Через рік дівчинка розпочала лікування вже у США за ініціативи благодійного фонду «Християнська медична асоціація України».

Шліфування рубців у Львові

Після тривалої терапії за кордоном Аня повернулася до львівських фахівців. Зараз у Дитячій Лікарні Святого Миколая дівчинці проводять шліфування післяопікових рубців.

Мама Ані, Катерина, згадує перший час після трагедії:

«Коли я вперше побачила Аню, знепритомніла. Опіки були повсюди. А зараз лікарі вже повернули симетричність обличчю донечки, закрили рани на тілі. А завдяки шліфуванню зменшуються і стають світлішими рубці».

У Львові дівчинці вже провели три процедури лазерного шліфування за допомогою CO2-лазера — одного з небагатьох в Україні. Цей дороговартісний апарат з’явився у лікарні завдяки допомозі небайдужих українців, мобільного оператора «Київстар» та благодійної платформи dobro.ua. Лікарі надають таку допомогу постраждалим дітям безкоштовно.

Найближчого року на Аню чекає ще низка процедур лазерного шліфування та пластичні операції у США.

Нагадаємо, на дитячий навчальний заклад «Джерельце» у Броварах вертоліт упав саме тієї миті, коли батьки приводили сюди дітей. Випадкові свідки рятували дітей і вихователів із садка.