Опинилися на вулиці через аферу: юних спортсменів з Вінниці "відфутболили" у Болгарії

Опинилися на вулиці через аферу: юних спортсменів з Вінниці "відфутболили" у Болгарії

Діти приїхали до Болгарії, а виявилося, на них ніхто там не чекає.

У Болгарії майже сотня дітей - вихованців спортивної школи у Вінниці потрапили у жахливу ситуацію. Вони приїхали на змагання, а стали жертвою афери.

Про це у фейсбук розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, до нього звернулися батьки вихованців спортивної школи "Темп", яка базується у Вінницькому міському палацу дітей та юнацтва . Вони розповіли, що їхні діти потрапили у жахливу ситуацію у місті Равде у Болгарії - їх не поселили до готелю, бо організатор не заплатив гроші.

"По 260€ ми скидались - це проїзд, проживання і харчування. З’ясувалось, що організатор нічого не проплатив", - розповів батько одного із спортсменів Дмитро Барановський.

За його словами, батьки екстрено зібралися і вирішували, що робити, дітям оперативно переслали гроші, щоб вони не ночували на вулиці, але перевізник відмовився їх везти додому, бо з ним теж не розрахувались.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Болгарії до 27 червня тривала перша частина III Міжнародного дитячо-юнацького турніру з футболу Pontica Cup 2021. Дітям пообіцяли відпочинок в таборі на морі, але гроші і готель ніхто не проплатив.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 191 ( привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання - до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Відомо, що діти вирушили до України перевізником, з яким обласній владі вдалося домовитися.

Нагадаємо, що Чорноморську співробітники карного розшуку затримали 47-річну аферистку.

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